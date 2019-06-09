الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات في "أريحا"





وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان فرع ادارة مكافحة المخدرات قبض على مشتبه به بتجارة المواد المخدرة وبحوزته ٤٠٠ غم من القنب المهجن و ١٠ غم من الحشيش و ١٠ غم من الما رغوانا و٤ حبات اكستازي واداة تعاطي بانج قبل ان يقوم بتوزيعها وترويجها.





واضافت ان الشرطة اوقفت المشتبه به وحررت محضر بالمضبوطات تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول.





رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة يوم امس قرابة نصف كلغم من المواد المخدرة بحوزة تاجر للمواد المخدرة في حالة تلبس بعد اجراء التفتيش القانوني لمنزله في منطقة عين السلطان .