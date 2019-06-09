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شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات في "أريحا"

الشرطة تضبط قرابة نصف كلغم من المواد المخدرات في "أريحا"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة يوم امس قرابة نصف كلغم من المواد المخدرة بحوزة تاجر  للمواد المخدرة في حالة تلبس بعد اجراء التفتيش القانوني لمنزله في منطقة عين السلطان .  

وذكرت  ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ان فرع ادارة مكافحة المخدرات قبض على مشتبه به بتجارة المواد المخدرة  وبحوزته ٤٠٠ غم من القنب المهجن و ١٠ غم من الحشيش و ١٠ غم من الما رغوانا و٤ حبات اكستازي واداة تعاطي بانج قبل ان يقوم بتوزيعها وترويجها. 

واضافت ان الشرطة اوقفت المشتبه به وحررت  محضر بالمضبوطات تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية حسب الاصول.

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