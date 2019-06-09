"إعلان مهم" صادر عن معبر رفح بشأن السفر الإثنين والثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير الإعلام بمعبر رفح وائل ابو عمر، اليوم الأحد، أن السفر عبر معبر رفح البري يومي الاثنين والثلاثاء سيكون مخصصاً لعودة المعتمرين للقطاع.
وأضاف أبو عمر أن عمل معبر رفح سيتوقف غداً الإثنين والثلاثاء بالاتجاهين (المغادرة، والوصول)، على أن يُستأنف صباح الأربعاء الموافق 12 حزيران/يونيو 2019، وفق آلية السفر والكشوفات المعتادة.
أكد مدير الإعلام بمعبر رفح وائل ابو عمر، اليوم الأحد، أن السفر عبر معبر رفح البري يومي الاثنين والثلاثاء سيكون مخصصاً لعودة المعتمرين للقطاع.
وأضاف أبو عمر أن عمل معبر رفح سيتوقف غداً الإثنين والثلاثاء بالاتجاهين (المغادرة، والوصول)، على أن يُستأنف صباح الأربعاء الموافق 12 حزيران/يونيو 2019، وفق آلية السفر والكشوفات المعتادة.
التعليقات