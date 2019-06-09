وزير الخارجية الألماني: سنواصل دعم (أونروا) بسبب أهمية عملها

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: إن برلين ستواصل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب أهمية عملها.جاء تصريح الوزير الألماني خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي في العاصمة عمان، مضيفاً: أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وبحث الصفدي ونظيره الألماني المستجدات في المنطقة، شملت الأوضاع في سوريا واليمن، كما تناول اللقاء أيضا سبل تطویر العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال الصفدي: إن القضية الفلسطينية كانت في مقدمة مباحثاته مع نظيره الألماني، مؤكداً: "متفقان على حل الدولتين".وأضاف: أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلاّ الحل السياسي المتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الأردن وألمانيا شركاء في دعم (أونروا).