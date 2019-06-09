افتتاح مراكز التسجيل في 17 هيئة محلية للانتخابات المحلية (2019)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد عن بدء أولى مراحل انتخابات الإعادة لسبعة عشر هيئة محلية في الضفة الغربية، من المقرر أن تجري الانتخابات فيها بتاريخ 13 تموز المقبل.وقالت اللجنة في بيان صحفي بأنها افتتحت صباح هذا اليوم وعلى مدار خمسة أيام متتالية- 28 مركزاً لتسجيل الناخبين ونشر سجل الناخبين للاعتراض في تلك الهيئات. ويمكن لأي مواطن غير مسجل إدراج اسمه في سجل الناخبين خلال الفترة المذكورة، كما يمكن الاطلاع على سجل الناخبين المنشور في المراكز، وتقديم اعتراض على تسجيل أي مواطن آخر ليس له حق التسجيل طبقاً للقانون. بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة www.elections.ps .وطبقا للقانون وإجراءات اللجنة يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عاماً وأكثر ويتمتع بأهلية قانونية، أن يطلب ادراج اسمه في سجل الناخبين، في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المقيم فيها.وتعتبر عملية النشر والاعتراض أولى مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين نهائي دقيق وشامل ومحدث. وتستمر هذه العملية خمسة أيام متتالية تتوقف في نهايتها عملية تسجيل الناخبين ولا يجوز بعدها إضافة أي اسم الى سجل الناخبين، تمهيداً لإصدار سجل الناخبين النهائي والذي ستتم بموجبه الانتخابات يوم 13 تموز المقبل.