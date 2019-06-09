فلسطين تشارك بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية

رام الله - دنيا الوطنتشارك دولة فلسطين في الرقابة على الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية، التي تجري اليوم الأحد في عموم جمهورية كازاخستان.وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحفي اليوم، أن سفير فلسطين لدى كازاخستان منتصر أبو زيد، اعتمد مراقبا دوليا على الانتخابات الرئاسية ممثلا عن دولة فلسطين، من قبل لجنة الانتخابات الكازاخستانية الرسمية.