الأسير حسن العويوي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68

يواصل الأسير حسن العويوي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع والستين

على التوالي في ظل أوضاع صحية صعبة رفضا لاعتقاله الإداري .





وقال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب إن الهيئة على تواصل دائم مع الأسير العويوي من خلال زيارات محامي الهيئة له كما أنها تجري اتصالات مع الجهات الدولية كافة للضغط على حكومة الاحتلال من أجل الاستجابة لمطالبه.



وأشار الخطيب في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، إلى مشاورات جدية وحثيثة في صفوف الحركة الأسيرة من أجل الخوض في أساليب نضالية للمطالبة بحقوقهم ومواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم.







رام الله - دنيا الوطن