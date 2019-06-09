دولي

كيم يعدم أحد جنرالاته بحوض أسماك البيرانا المفترسة

كيم يعدم أحد جنرالاته بحوض أسماك البيرانا المفترسة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال صحيفة (ميرور)، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أونغ، أعدم أحد جنرالاته برميه في حوض أسماك البيرانا المفترسة.

وأوضحت الصحيفة، أن الجنرال، الذي اتهم بالتخطيط للانقلاب على السلطة، ألقي في حوض الأسماك، قبل أن يموت غرقاً أو متأثراً بجرحه.

وأضافت الصحيفة، أن من تولوا إعدام الضحية قاموا بشق صدره وبتر يديه قبل رميه في الحوض.

وحسب الصحيفة، فإن الزعيم الكوري استلهم فكرة الإعدام من فيلم جيمس بوند لعام 1977 The Spy Who Loved Me، الذي يظهر قتل شخصيات برميها في حوض أسماك القرش، وأن كيم يملك حوضا مليئا بأسماك بيرانا المستوردة من البرازيل.

يذكر أن أسماك البيرانا تعيش في المياه العذبة في أنهار أمريكا الجنوبية، ومن المعروف عنها أسنانها الحادة ودمويتها لدى نهشها لحم ضحيتها.

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