بريجيه يدعو أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم من المستوطنون
رام الله - دنيا الوطن
دعا مسؤول ملف الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم وإزالة ما قام به المستوطنون ورفع شكوى من أجل تثبيت ملكية الأرض لأصحابها الأصليين.
وشدد بريجيه على اهمية التكامل في الأدوار ما بين المسارين القانوني والشعبي في التصدي لإجراءات المستوطنين واعتداءاتهم على أراضي المواطنين.
دعا مسؤول ملف الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم وإزالة ما قام به المستوطنون ورفع شكوى من أجل تثبيت ملكية الأرض لأصحابها الأصليين.
واعتبر بريجيه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ،استيلاء المستوطنين على أراض تعود للمواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، جزء من النصب والاحتيال بهدف تغيير معالم الأرض الفلسطينية .
وشدد بريجيه على اهمية التكامل في الأدوار ما بين المسارين القانوني والشعبي في التصدي لإجراءات المستوطنين واعتداءاتهم على أراضي المواطنين.
التعليقات