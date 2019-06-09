بريجيه يدعو أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم من المستوطنون

واعتبر بريجيه في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ،استيلاء المستوطنين على أراض تعود للمواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، جزء من النصب والاحتيال بهدف تغيير معالم الأرض الفلسطينية .



وشدد بريجيه على اهمية التكامل في الأدوار ما بين المسارين القانوني والشعبي في التصدي لإجراءات المستوطنين واعتداءاتهم على أراضي المواطنين.



رام الله - دنيا الوطندعا مسؤول ملف الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم وإزالة ما قام به المستوطنون ورفع شكوى من أجل تثبيت ملكية الأرض لأصحابها الأصليين.