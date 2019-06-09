عاجل

  • الداخلية: العمل على معبر رفح البري يومي الاثنين والثلاثاء مخصص فقط لعودة المعتمرين للقطاع

شؤون فلسطينية

"مدى": انتهاكات واسعة وجسيمة للحريات الاعلامية في فلسطين خلال أيار

"مدى": انتهاكات واسعة وجسيمة للحريات الاعلامية في فلسطين خلال أيار
رام الله - دنيا الوطن
شهد شهر أيار 2019 ارتفاعا هائلا في عدد الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطين مقارنة بشهر نيسان الذي سبقه، حيث تضاعف عدد الانتهاكات التي رصدها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" وبلغت 84 انتهاكا، مقارنة بما مجموعه 19 انتهاكا خلال شهر نيسان الماضي.

وجاء الارتفاع في عدد الانتهاكات خلال شهر أيار بشكل أساسي، نتيجة حملة اغلاقات واسعة نفذتها شركة فيسبوك وشملت اغلاق حسابات وصفحات 65 صحافيا وكاتبا فلسطينيا، فضلا عن ان ذلك ترافق مع ارتفاع في عدد الانتهاكات الاسرائيلية.

ونفذت شركة فيسبوك يومي الخميس والجمعة (23 و24/ ايار/2019) حملة اغلاقات واسعة استهدفت ما لا يقل عن 77 صفحة، من بينها صفحات خاصة لـ 65 صحافيا/ة وكاتبا/ة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، فوجئو بتعطل حساباتهم التي يتابعها مئات آلاف الاشخاص، وإزالتها عن موقع "فيس بوك"، دون أي إيضاحات أو تحذير مُسبق من قبل إدارة الشركة.

وحسب متابعات باحثي وباحثات "مدى" فان جميع من أغلقت صفحاتهم الشخصية، وصلهم نفس الإشعار من فيسبوك، وهو كالآتي: "مرحبا، شكرا على ردك، سنطالبك بالرد مع إرفاق صورة لنفسك مع أحد عناصر قائمة بطاقتك الشخصية" الى الرابط. وبعد قيامهم بارسال صور هوياتهم، كانوا يتلقون الرد الاتي "هناك خطأ غير معروف قد حدث".
 
الانتهاكات الاسرائيلية:

سجلت الانتهاكات الاسرائيلية ارتفاعا محدودا خلال أيار، وبلغت 17 اعتداء مقارنة بما مجموعه 12 اعتداء اسرائيليا ضد الحريات الاعلامية سجلت خلال شهر نيسان الذي سبقه، لكن الاخطر يكمن في أن عددا من الانتهاكات الاسرائيلية التي رصدناها  خلال ايار يندرج ضمن الاعتداءات بالغة الجسامة والخطورة على الحريات الاعلامية والعمل الصحفي في فلسطين وخاصة قيام طيران الاحتلال الحربي باستهداف وتدمير مقري وكالة الاناضول التركية التي يعمل فيها 11 صحافيا، ومركز عبد لله الحوراني للدارسات والتوثيق الذي يعتبر من اهم المراكز الثقافية في الاراضي الفلسطينية، فضلا عن استهداف واصابة عدد من الصحافيين بالرصاص الحي والمعدني خلال تغطياتهم لاحداث في الضفة والقطاع.

ومن ابرز الانتهاكات الاسرائيلية التي سجلت خلال شهر أيار ايضا، اعتقال المصور الصحفي الحر احمد سمير البظ والصحفي عبد الحفيظ الهشلمون واحتجازهما لنحو تسع ساعات، واصابة احمد صلاح النجار بعيار مطاطي في ظهره واصابة المصور لوكالة "اخلاص" التركية  في الخليل ساري جرادات  بعيار ناري في ساقه اليمنى، واصابة المصور في تلفزيون فلسطين محمد محمود عناية (عيار معدني مغلف بالمطاط في ساقه)، واصابة المصور عبد الرحيم محمد الخطيب (عيار مطاطي في ساقه)، واصابة رمزي حاتم الشخريت (قنبلة غاز مباشرة في ساقه)، واصابة المصور لدى وكالة "اخبار فلسطين" عطا عصام حدايد (عيار مطاطي مطاطي في كفه تسبب له بكسور في اثنين من اصابعه)،  ومنع قوات الاحتلال سبعة صحافيين من تغطية عمليات ترحيل نفذها الجيش الاسرائيلي لمزارعين في منطقة الاغوار الشمالية واحتجزهم (الصحفيين السبعة) لنحو سبع ساعات ونصف قبل ان يخلي سبيلهم ويُبقي على احتجاز اثنتين من مركباتهم.
 

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتماطل بعلاجهم

هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتماطل بعلاجهم

&#34;إعلان مهم&#34; صادر عن معبر رفح بشأن السفر الإثنين والثلاثاء

"إعلان مهم" صادر عن معبر رفح بشأن السفر الإثنين والثلاثاء

الأوقاف تندد باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين

الأوقاف تندد باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين

افتتاح مراكز التسجيل في 17 هيئة محلية للانتخابات المحلية (2019)

افتتاح مراكز التسجيل في 17 هيئة محلية للانتخابات المحلية (2019)

فلسطين تشارك بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية

فلسطين تشارك بالرقابة الدولية على الانتخابات الرئاسية الكازاخستانية

الأسير حسن العويوي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68

الأسير حسن العويوي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68

أحمد يوسف لاشتية: &#34;الأيام دول والمواقف رجال&#34;

أحمد يوسف لاشتية: "الأيام دول والمواقف رجال"

بريجيه يدعو أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم من المستوطنون

بريجيه يدعو أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم من المستوطنون

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

الأوقاف تندد باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين

الأوقاف تندد باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين

الأسير حسن العويوي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68

الأسير حسن العويوي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ68

بريجيه يدعو أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم من المستوطنون

بريجيه يدعو أصحاب الأراضي في نحالين والخضر باستعادة اراضيهم من المستوطنون

&#34;مدى&#34;: انتهاكات واسعة وجسيمة للحريات الاعلامية في فلسطين خلال أيار

"مدى": انتهاكات واسعة وجسيمة للحريات الاعلامية في فلسطين خلال أيار

عساف: هناك حملة منظمة لتهجير المواطنين في الضفة لربط المستوطنات ببعضها

عساف: هناك حملة منظمة لتهجير المواطنين في الضفة لربط المستوطنات ببعضها

صيام: اجراءات الاحتلال الأخيرة بالمسجد الأقصى تمهيد لتطبيق &#34;بصفقة القرن&#34;

صيام: اجراءات الاحتلال الأخيرة بالمسجد الأقصى تمهيد لتطبيق "بصفقة القرن"

تيسير خالد يدعو لتغيير قواعد الاشتباك مع الإدارة الأمريكية

تيسير خالد يدعو لتغيير قواعد الاشتباك مع الإدارة الأمريكية

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ..اقتحامات واسعة للمستوطنين للمسجد الأقصى

بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ..اقتحامات واسعة للمستوطنين للمسجد الأقصى

منوعات

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

هؤلاء الأشخاص يُلازمون هيفا في المستشفى.. ومعلومات عن نقلها إلى الخارج

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

بعد طلاق وائل كفوري رسمياً.. كيف استغلت نوال زغبي الفرصة؟

&#34;نيللي&#34;.. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

"نيللي".. حكاية فنانة تحدت الشلل ورقصت أمام ملوك

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

تسريب صور &#34;خاصة&#34; بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

تسريب صور "خاصة" بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

عربي

المغرب: لا نعرف شيئاً عن &#34;صفقة القرن&#34;

المغرب: لا نعرف شيئاً عن "صفقة القرن"

العراق ستشهد درجات الحرارة &#34;الأقسى&#34; على مر التاريخ

العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق