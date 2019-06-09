صيام: اجراءات الاحتلال الأخيرة بالمسجد الأقصى تمهيد لتطبيق "بصفقة القرن"

واضاف صيام في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، إن وتيرة اجراءات الاحتلال التعسفية زادت في الفترة

الاخيرة، مشددا في السياق على أن صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة سينسف مخططات الاحتلال وصفقة القرن برمتها.





رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب محافظ القدس عبد الله صيام اجراءات الاحتلال الأخيرة المتمثلة بسياسات الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك وفرض قيود على محافظ القدس عدنان غيث إلى جانب التضييق على المقدسيين اقتصاديا ما هي الا تمهيد لتطبيق ما تسمى بصفقة القرن من خلال تغيير معالم المدينة المقدسة.