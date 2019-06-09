شؤون فلسطينية

(كيلة) تعلن عن آليّة جديدة لمتابعة كافة الاعتراضات على خدمات الصحة

(كيلة) تعلن عن آليّة جديدة لمتابعة كافة الاعتراضات على خدمات الصحة
وزيرة الصِّحة مي كيلة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصِّحة مي كيلة عن آليّة سيتم وضعها اليوم لمتابعة كافة الاعتراضات على الخدمة المقدمة في المراكز الصحية وكيفية التوجه لتقديم الاعتراض إلى جانب زيادة التعزيزات الأمنية في كافة المشافي الحكومية.

واعتبرت كيلة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، الاعتداء على العاملين والمرافق العامة في وزارة الصِّحة والتي كان آخرها الاعتداء على ممرض في مشفى عاليه الحكومي بالخليل، ظاهرة غير محببة وغير متعارف عليها بقيم وأخلاق مجتمعنا وأن الاعتداء على الأملاك العامة فيه مخالفة قانونية داعية الموظفين وكادر وزارة الصحة بضرورة التحلي بالصبر.

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