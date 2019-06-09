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المغرب: لا نعرف شيئاً عن "صفقة القرن"

المغرب: لا نعرف شيئاً عن "صفقة القرن"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، علم بلاده بتفاصيل الخطة الأميركية لتسوية القضيّة الفلسطينيّة، المعروفة إعلامياً باسم "صفقة القرن".

وردًا على سؤال بشأن موقف بلاده من خطة "صفقة القرن" المرتقب إعلانها، نفى بوريطة اطّلاعه على تفاصيل هذه الخطة، وأضاف أن بلاده ستعلن عن موقفها تجاه تلك الخطة عندما تطلع على تفاصيلها، وفق (عرب 48).

على النحو ذاته، نفى لودريان علمه بتفاصيل الخطة، وقال: "إذا كان أي شخص يعرف شيئا عن هذه الخطة فليخبرنا مشكوراً".

وكانت واشنطن حذرت في وقت سابق من مغبة رفض الفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي خطة السلام تلك المرتقب طرحها قريبًا على الأطراف المعنية.

والشهر الماضي، أقام الملك المغربي محمد السادس مأدبة إفطار على شرف جاريد كوشنر مستشار ترامب، الذي أجرى زيارة للمغرب.

وآنذاك، قالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إن ملك البلاد أجرى محادثات مع كوشنر تناولت "تعزيز الشراكة الإستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

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