بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال ..اقتحامات واسعة للمستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات صباح اليوم الأحد، اقتحامات واسعة للمستوطنين من جهة باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.ونفذت مجموعات المستوطنين جولات مشبوهة واستفزازية في المسجد قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وتأتي اقتحامات اليوم الواسعة مع دعوات لجماعات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين لاستباحته صباح اليوم تزامناً مع بدء أحد الأعياد اليهودية.وكانت المستوطنون استأنفوا صباح اليوم اقتحاماتهم للمسجد المبارك بعد اغلاقه بوجهها طيلة فترة عيد الفطر السعيد.يُشار إلى أن مجموعات من المستوطنين مارست عربداتها الليلة الماضية في القدس القديمة، وامتدت إلى عدد من أحياء بلدة سلوان جنوب الأقصى، خاصة التي تتواجد فيها بؤراً استيطانية.