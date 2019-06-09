هل يعتزم نتنياهو حضور جلسة المساءلة بعد رفض طلبه تأجيل موعدها؟



وعلل نتنياهو طلبه هذا بالانتخابات العامة الجديدة، إلا أن المساعد الكبير لمندلبليت د.غيل ليمون أوضح في رسالة بعث بها إلى وكيل دفاع رئيس الوزراء، عميت حداد أن حل (كنيست) وإجراء انتخابات لا يبرران تأخير الموعد.

وستعقد الجلسة في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، فيما رفض مندلبليت الأسبوع الفائت طلب رئيس الوزراء تأجيل موعد هذه الجلسة مرة أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).