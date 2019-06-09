هل يعتزم نتنياهو حضور جلسة المساءلة بعد رفض طلبه تأجيل موعدها؟
رام الله - دنيا الوطن
تنتهي غداً الاثنين المهلة التي حددها مكتب ما يسمى المستشار القانوني للحكومة في إسرائيل، أفيحاي مندلبليت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليبلغ ما اذا كان يعتزم حضور جلسة المساءلة حول الملفات القضائية المنسوبة له.
تنتهي غداً الاثنين المهلة التي حددها مكتب ما يسمى المستشار القانوني للحكومة في إسرائيل، أفيحاي مندلبليت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليبلغ ما اذا كان يعتزم حضور جلسة المساءلة حول الملفات القضائية المنسوبة له.
وستعقد الجلسة في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، فيما رفض مندلبليت الأسبوع الفائت طلب رئيس الوزراء تأجيل موعد هذه الجلسة مرة أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وعلل نتنياهو طلبه هذا بالانتخابات العامة الجديدة، إلا أن المساعد الكبير لمندلبليت د.غيل ليمون أوضح في رسالة بعث بها إلى وكيل دفاع رئيس الوزراء، عميت حداد أن حل (كنيست) وإجراء انتخابات لا يبرران تأخير الموعد.
وعلل نتنياهو طلبه هذا بالانتخابات العامة الجديدة، إلا أن المساعد الكبير لمندلبليت د.غيل ليمون أوضح في رسالة بعث بها إلى وكيل دفاع رئيس الوزراء، عميت حداد أن حل (كنيست) وإجراء انتخابات لا يبرران تأخير الموعد.
ويستعد نتنياهو وحزبه (الليكود) للانتخابات العامة لـ (كنيست) التي ستجرى في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
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