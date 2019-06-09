قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، قرية حوسان الى الغرب من بيت لحم بأعداد كبيرة من الجنود الذين أقاموا الحواجز العسكرية في شوارع القرية وأوقفوا المركبات، وأخضعوا المواطنين إلى تفتيش جسدي والتدقيق ببطاقاتهم.ووفق مصادر محلية فإن جنود الاحتلال، صادروا ست مركبات بدعوى أنها غير قانونية.