شؤون فلسطينية

وزارة الخارجية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية

وزارة الخارجية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية
ديفيد فريدمان في مؤتمر ايباك - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين: إنها تدرس تقديم شكوى ضد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لدى المحكمة الجنائية الدولية، لخطورته على السلم والأمن في المنطقة.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تصريحات ومواقف "المستوطن"، فريدمان، التي اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها امتداداً لسياسة الإدارة الأميركية المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية.

وتساءلت: بأي منطق يعتقد فريدمان أن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن ليس كل الضفة؟ على ماذا اعتمد في قناعته تلك؟ على القانون الدولي الذي يمنع ضم الأرض بالقوة؟ أم على واقع الحال المفروض من قبل سلطات الاحتلال؟ وهنا نستغرب كيف مرر مراسل صحيفة النيويورك تايمز هذا الكلام الخطير دون أية علامة استفهام او استفسار او تعمق في فهم مضامين مثل تلك الاجابة.

وقالت الخارجية إن ما يلفت النظر في كلام فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، من خلال توفير أموال عربية وغير عربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة التجارية الفلسطينية الإسرائيلية الاستيطانية، التي اهتم شخصيا في تأسيسها لتكون عنوان التعايش تحت الاحتلال، في الوقت الذي لم يدخر جهدا من أجل قطع كامل المساعدات الأميركية عن الشعب الفلسطيني ومؤسساته الخدماتية وبناه التحتية من مستشفيات وطرق... إلخ.

وأضافت: كيف يلتقي قاطع المساعدات المباشرة مع من يطالب بتوفير الدعم المالي للتنمية الاقتصادية بمفهوم استيطاني كولونيالي؟ ومن هو لينتقد ملف حقوق الإنسان في فلسطين، بينما يشجع المستوطنين ودولتهم على الاعتداء على املاك الشعب الفلسطيني والتعدي على حرياته الأساسية من تعليم وحرية عبادة وحركة وعمل وتنقل.

وقالت: "هذا الشخص الجاهل في العمل السياسي والمغيب عن حكم التاريخ والجغرافيا، والمنتمي لدولة المستوطنات ولا يرى غيرها، لن يصدر عنه او منه ما ينم عن المنطق او العدالة او القانون إلا ما يعارضها ويخالفها ما دامت تخدم دولة الاحتلال التي يجهد لحمايتها والدفاع عنها بكل ما يملك من منطق القوة، قوة اللامنطق".

وأضافت: كنا ننتظر أن يفسر فريدمان أو يعطينا معاني الدولة الفاشلة بمفهومه المتعالي والعنصري. فهذا الكلام يسقط في حكم التعبير العنصري، ويقصد أن الشعب الفلسطيني لم يصل لمرحلة القدرة على حكم نفسه بنفسه ويحتاج إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي ليحقق لنفسه الاستقرار الاقتصادي والحياة الكريمة. اما تحديد عرض صفقة العصر فيعتمد كما قال اذا ما كانت جيدة لإسرائيل، وللمنطقة، ودون أن يأتي على ذكر الفلسطينيين، وكأنها لا تعنيهم بشيء. هذه الرؤية العنصرية الفوقية وفي تجاهل كامل لكل ما هو فلسطيني، تثير الاشمئزاز والتقزز من أفكاره الكولونيالية الفوقية برؤية عنصرية خالصة.

وأشارت الخارجية إلى أن حديث المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أميركي رسمي، وانها ستدرس إن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

الحوراني: إيران وإسرائيل تعيثان فساداً بالمنطقة وحكومة اشتية لم تطلب زيادة رواتب الوزراء

الحوراني: إيران وإسرائيل تعيثان فساداً بالمنطقة وحكومة اشتية لم تطلب زيادة رواتب الوزراء

قيادي فتحاوي: الجهود المصرية للمصالحة ستركز على آليات تطبيق اتفاق 2017

قيادي فتحاوي: الجهود المصرية للمصالحة ستركز على آليات تطبيق اتفاق 2017

حبيب: لا خلافات بين النخالة والسنوار.. والقسام والسرايا يختلفان أحيانًا بوجهات النظر

حبيب: لا خلافات بين النخالة والسنوار.. والقسام والسرايا يختلفان أحيانًا بوجهات النظر

الاحتلال يتلكأ بتنفيذ تفاهمات التهدئة والمقاومة تهدد.. فهل سنشهد تصعيداً الأيام المقبلة؟

الاحتلال يتلكأ بتنفيذ تفاهمات التهدئة والمقاومة تهدد.. فهل سنشهد تصعيداً الأيام المقبلة؟

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

رئيس سلطة المياه: خطتنا تعتمد على دعم مناطق (ج) وتطويرها

رئيس سلطة المياه: خطتنا تعتمد على دعم مناطق (ج) وتطويرها

منوعات

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

تسريب صور &#34;خاصة&#34; بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

تسريب صور "خاصة" بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت &#34;ماجي&#34; زوجة &#34;صلاح&#34; سر نجاحه؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت "ماجي" زوجة "صلاح" سر نجاحه؟

عربي

العراق ستشهد درجات الحرارة &#34;الأقسى&#34; على مر التاريخ

العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب &#34;الإرهابيين&#34;

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"