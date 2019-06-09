ظريف: انتهاء مهلة الـ60 يوماً دون نتائج يعني إجراءات جديدة بإطار الاتفاق النووي

وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة) القطرية عبر (تويتر): أن "الأوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لتوجيه انتقادات لنا خارج إطار الاتفاق النووي".





وطالب أوروبا بالعمل بجدية لحفظ الاتفاق النووي وإعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران إلى طبيعتها.



ووضعت طهران مهلة 60 يوماً، تنتهى في السابع من الشهر المقبل، أمام أوروبا للتوصل إلى آلية بديلة، لضمان قدرة إيران على بيع نفطها رغم العقوبات الأميركية.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن انتهاء مهلة الستين يوماً دون نتائج، يعني إجراءات نووية جديدة في إطار الاتفاق النووي.