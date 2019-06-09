العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

رام الله - دنيا الوطنتوقع رئيس الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، محمود عبد اللطيف، بأن يسجل يوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في الصيف الحالي.وقال عبد اللطيف، وفق ما نقل عنه (السومرية نيوز): إن "تاريخ المناخ في العراق يؤكد أن موجة الحر هذه الأيام لم يشهدها شهر حزيران/ يونيو على الاطلاق"، مبينًا أن "درجات الحرارة في الشهر الحالي هي الأقسى على مر التاريخ".وأشار إلى أن "خرائط تحليل الطقس العالمية، تتوقع ان يسجل يوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ونتوقع انخفاض قليل في درجات الحرارة للمنطقتين الشمالية والوسطى يوم الأربعاء المقبل".وأوضح الراصد الجوي، ان "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع في المنطقة الجنوبية ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في خانقين والبصرة والعمارة الى (51-52) درجة مئوية".يشار إلى أن درجات الحرارة وصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو الى 47 درجة مئوية فيما سجلت البصرة درجة حرارة وصلت لـ49 درجة مئوية.