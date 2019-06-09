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شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، عرض الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، عام 1996 لولي العهد حينها، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتسليم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق، مقدماً شرطا لذلك.

وقال الفيصل، لقناة (العربية): "الرئيس عمر البشير أتى في زيارة للمملكة بداية العام 1996 يا للحج يا للعمرة والتقى أيامها ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز".

وأضاف الفيصل: "البشير قال للأمير يحنها نريد التعاون معكم ونحن مستعدين لتسليمكم أسامة بن لادن، الأمر الذي رحب به الأمير حينها".

وتابع: "ألتفت عليه البشير وقال له على شرط أنكم ما تحاكموه فالأمير عبدالله في حينها مباشرة قال له ما عندنا أحد فوق القانون والشريعة تطبق على الجميع حتى على الملك كما تطبق على المواطن العادي فليأتي ويضمن حكم عادل من الشرع، فلم يعد يذكروا ذلك السودانيين".

 


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