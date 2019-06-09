تهديد بريطاني بتعليق مدفوعات مرتبطة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي

رام الله - دنيا الوطنقال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي، في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء لاحقاً، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي، فيما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.وبحسب رويترز، أكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو / أيار من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى إعلان استقالتها هذا الشهر.وتنحت ماي عن زعامة حزب المحافظين الحاكم، يوم الجمعة، حيث أن جونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات في سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب في الأسابيع المقبلة.وقال جونسون لصحيفة "صنداي تايمز": "دائما ما اعتقدت بأن من الغريب للغاية أنه ينبغي لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، لكي تتوصل إلى اتفاق جيد فإن المال أداة حل عظيمة".