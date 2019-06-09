وسائل إعلام إسرائيلية: حدث أمني في بحر حيفا

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حدثًا أمنيًا، وقع في بحر حيفا.وقالت موقع (مفزاك لايف): إن الحدث ما زال مستمرًا، والعديد من القوات البحرية والجوية الإسرائيلية تتعامل مع حدث مهم في بحر حيفا منذ فجر اليوم، لا يمكن ذكر تفاصيل أكثر عن الحدث بسبب الرقابة.إلى ذلك، أشار موقع (حدشوت 24) أن حريقًا اندلع حريق صباح اليوم الأحد على متن سفينة مدنية، على بعد بضعة كيلومترات غرب حيفا، يبدو أنها سفينة شحن، قوات البحرية تعالج الحادث، السفينة التي أبحرت من تركيا تنتظر دخول ميناء حيفا.بدوره، أكد موقع (واللا) أن حدثًا غير عاديًا وقع في بحر حيفا، حيث قام أفراد سفينة شحن بسجن بحارة، وهدد بإشعال النار في السفينة، سلاح البحرية استولى على سفينة الشحن ويقتادها الآن إلى الميناء، مشيرًا إلى أنه الخلفية جنائية وليست قومية.يتبع..