عربي

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خففت محكمة عسكرية أمريكية، أمس السبت، حكماً يواجهه ضابط في القوات الخاصة الأمريكية، يدعى إدوارد غالاغر، والمتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق.

ووفق وكالة "الأناضول" التركية، فقد رفض القاضي الكابتن آرون روغ إسقاط تهمة القتل عن ضابط العمليات الخاصة في قوات "نافي سيلز"، وذلك على خلفية فضيحة محاولة طرف الادعاء التجسس على رسائل محامي غالاغر، ما أدى إلى طرد كبير المدعين من المحاكمة مؤخراً.

وقال روغ، إنه "سيسمح لمحامي غالاغر برفض شخصين إضافيين أثناء عملية تشكيل هيئة المحلفين في بداية المحاكمة"، دون ذكر السبب.

نتيجة لهذا القرار، يواجه الضابط، في أسوأ سيناريو، الحكم بالسجن المؤبد لكن مع إمكانية الإفراج المبكر، بحسب المصدر نفسه.

وكانت العقوبة القصوى، السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المبكر، في حال إدانة الضابط بتهمة القتل عمدا في إحدى أبرز قضايا جرائم الحرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ويرى "القاضي أن تصرفات المدعين أضرت باستعدادات محامي غالاغر للدفاع عنهم كلهم، وخالفت الحقوق الدستورية للضابط، بالإضافة إلى إضرارها بسمعة القضاء العسكري الأمريكي".

والإثنين الماضي، طرد القاضي كبير المدعين في قضية غالاغر، كريستوفر تشابلاك، في خطوة نادرة، قائلا إنه ليس مخولا بتحديد ما إذا كان تشابلاك متورطا في سوء السلوك غير أن هذه الخطوة مطلوبة في الظروف الحالية.

ومن المقرر، أن تبدأ محاكمة غالاغر، قائد فصيل في "نافي سيلز" (39 عاما)، في 17 حزيران/يونيو الجاري، وهو يواجه اتهامات بقتل مدنيين أعزلين، هما طفلة ورجل مسن، إلى جانب ذبح أسير مصاب من عناصر تنظيم الدولة.

أخبار ذات صلة

العراق ستشهد درجات الحرارة &#34;الأقسى&#34; على مر التاريخ

العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

موقع استخباري: إسرائيل قلقة من النووي السعودي

موقع استخباري: إسرائيل قلقة من النووي السعودي

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب &#34;الإرهابيين&#34;

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية &#34;خلية أوسيم&#34;

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية "خلية أوسيم"

الحسن: الطائرة الأمريكية التي هبطت بمطار رفيق الحريري لم تُقلع من تل أبيب

الحسن: الطائرة الأمريكية التي هبطت بمطار رفيق الحريري لم تُقلع من تل أبيب

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له

القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوماً حوثياً في الضالع

القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوماً حوثياً في الضالع

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

عيسى: تصريحات &#34;فريدمان&#34; إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه

عيسى: تصريحات "فريدمان" إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

منوعات

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

تسريب صور &#34;خاصة&#34; بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

تسريب صور "خاصة" بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت &#34;ماجي&#34; زوجة &#34;صلاح&#34; سر نجاحه؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت "ماجي" زوجة "صلاح" سر نجاحه؟

عربي

العراق ستشهد درجات الحرارة &#34;الأقسى&#34; على مر التاريخ

العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب &#34;الإرهابيين&#34;

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"