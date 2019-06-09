عربي

موقع استخباري: إسرائيل قلقة من النووي السعودي

موقع استخباري: إسرائيل قلقة من النووي السعودي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن تل أبيب، يسودها القلق والتوتر من خطوة سعودية جديدة.

وقال موقع (نتسيف نت): إن إسرائيل يعتريها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور، الذي يدخل ضمن خطة المملكة السعودية للعام 2030.

وأفاد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي، بأن المسؤولين الاستخباراتيين في تل أبيب، قد أعربوا عن قلقهم من تلك الخطوة السعودية، التي يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يغض الطرف عنها.

ونقل الموقع، على لسان المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين، أن بلادهم ربما تعتبر السعودية الخطر الحقيقي عليهم خلال العقد المقبل.

وتابع الموقع: يتحرك العالم العربي وفقا للمصالح الإقليمية وتخطط السعودية في اليوم التالي لإيران.

أخبار ذات صلة

العراق ستشهد درجات الحرارة &#34;الأقسى&#34; على مر التاريخ

العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب &#34;الإرهابيين&#34;

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية &#34;خلية أوسيم&#34;

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية "خلية أوسيم"

الحسن: الطائرة الأمريكية التي هبطت بمطار رفيق الحريري لم تُقلع من تل أبيب

الحسن: الطائرة الأمريكية التي هبطت بمطار رفيق الحريري لم تُقلع من تل أبيب

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له

القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوماً حوثياً في الضالع

القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوماً حوثياً في الضالع

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

عيسى: تصريحات &#34;فريدمان&#34; إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه

عيسى: تصريحات "فريدمان" إمعان في معاداة شعبنا الفلسطيني وحقوقه

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

قوات الاحتلال تقتحم حوسان غرب بيت لحم

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

منوعات

&#34;مها أبو عوف&#34; تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها &#34;عزت&#34;

"مها أبو عوف" تكشف تفاصيل جديدة عن حالة شقيقها "عزت"

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

الموت يُغيّب الابنة الوحيدة للفنان رشدي أباظة.. هل كانت تُشبهه؟

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

أنغام تعترف: أخفيت زواجي عن أبنائي وأصالة ليست صديقتي

تسريب صور &#34;خاصة&#34; بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

تسريب صور "خاصة" بعد اختراق حساب مصور زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

جدل بشأن خبر وفاة الفنان المصري جورج سيدهم.. ما القصة؟

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت &#34;ماجي&#34; زوجة &#34;صلاح&#34; سر نجاحه؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت "ماجي" زوجة "صلاح" سر نجاحه؟

عربي

العراق ستشهد درجات الحرارة &#34;الأقسى&#34; على مر التاريخ

العراق ستشهد درجات الحرارة "الأقسى" على مر التاريخ

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

شاهد: السعودية تكشف عن شرط البشير لتسليم بن لادن عام 1996

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

محكمة أمريكية تخفف عقوبة ضابط متهم بجرائم حرب في العراق

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب &#34;الإرهابيين&#34;

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"