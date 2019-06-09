موقع استخباري: إسرائيل قلقة من النووي السعودي

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن تل أبيب، يسودها القلق والتوتر من خطوة سعودية جديدة.وقال موقع (نتسيف نت): إن إسرائيل يعتريها القلق والتوتر من البرنامج النووي السعودي، وبرنامج الصواريخ الباليستية المتطور، الذي يدخل ضمن خطة المملكة السعودية للعام 2030.وأفاد الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي، بأن المسؤولين الاستخباراتيين في تل أبيب، قد أعربوا عن قلقهم من تلك الخطوة السعودية، التي يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يغض الطرف عنها.ونقل الموقع، على لسان المسؤولين الاستخباراتيين الإسرائيليين، أن بلادهم ربما تعتبر السعودية الخطر الحقيقي عليهم خلال العقد المقبل.وتابع الموقع: يتحرك العالم العربي وفقا للمصالح الإقليمية وتخطط السعودية في اليوم التالي لإيران.