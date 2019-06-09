جو بايدن يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة الولايات المتحدة





وبايدن مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر نيسان/إبريل الماضي. وحل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.



وأُجري الاستطلاع في الفترة من الثاني إلى الخامس من حزيران/ يونيو، بهامش خطأ نسبته أربع نقاط مئوية.



رام الله - دنيا الوطنتصدر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق قائمة المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة في استطلاع لرأي الناخبين بولاية ايوا، فيما يتنافس كل من بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج على المركز الثاني.وأظهر استطلاع للرأي أجرته (دي موين ريجيستر) و(سي.إن.إن) و(ميدياكوم ايوا)، أن 24 % من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية "ايوا" يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم.ويفضل 16 % ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأمريكي ساندرز في حين حصلت السناتور الأمريكية وارن على 15 % وبوتيجيج، رئيس بلدية "ساوث بند" بولاية (انديانا) على 14 %. ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.ويتنافس أكثر من 20 مرشحاً ديمقراطياً على فرصة منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سيعلن رسميا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة في 18 حزيران/يونيو.