شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع

الطقس: أجواء معتدلة في معظم المناطق هذا الأسبوع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، يكون الجو حاراً إلى حار شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الأريعاء، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-20 30-22 32-23 بيت لحم 27-20 30-22 32-23
رام الله والبيرة 26-19 29-21 31-22 طولكرم 28-21 31-22 33-23
نابلس 28-21 31-23 33-24 قلقيلية 28-21 31-22 33-23
جنين 31-22 34-24 36-26 سلفيت 27-20 30-22 32-23
طوباس 31-22 34-24 36-26 روابي 28-21 31-23 33-24
الخليل 26-19 29-21 31-22 غزه 27-22 29-23 31-24
أريحا 37-25 40-27 41-29 خانيونس 27-22 29-23 31-24
الأغوار الشمالية 35-23 38-25 39-26 رفح 28-21 30-22 32-23

أخبار ذات صلة

الحوراني: إيران وإسرائيل تعيثان فساداً بالمنطقة وحكومة اشتية لم تطلب زيادة رواتب الوزراء

الحوراني: إيران وإسرائيل تعيثان فساداً بالمنطقة وحكومة اشتية لم تطلب زيادة رواتب الوزراء

قيادي فتحاوي: الجهود المصرية للمصالحة ستركز على آليات تطبيق اتفاق 2017

قيادي فتحاوي: الجهود المصرية للمصالحة ستركز على آليات تطبيق اتفاق 2017

حبيب: لا خلافات بين النخالة والسنوار.. والقسام والسرايا يختلفان أحيانًا بوجهات النظر

حبيب: لا خلافات بين النخالة والسنوار.. والقسام والسرايا يختلفان أحيانًا بوجهات النظر

الاحتلال يتلكأ بتنفيذ تفاهمات التهدئة والمقاومة تهدد.. فهل سنشهد تصعيداً الأيام المقبلة؟

الاحتلال يتلكأ بتنفيذ تفاهمات التهدئة والمقاومة تهدد.. فهل سنشهد تصعيداً الأيام المقبلة؟

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

أزمة العلاقات الفلسطينية الأمريكية

شؤون فلسطينية

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

رئيس سلطة المياه: خطتنا تعتمد على دعم مناطق (ج) وتطويرها

رئيس سلطة المياه: خطتنا تعتمد على دعم مناطق (ج) وتطويرها

الحكومة: تصريحات فريدمان تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان

الحكومة: تصريحات فريدمان تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان

الديمقراطية لفتح وحماس: يجب الشروع الفوري بخطوات إسقاط الانقسام وانجاز الوحدة

الديمقراطية لفتح وحماس: يجب الشروع الفوري بخطوات إسقاط الانقسام وانجاز الوحدة

الغول: القاهرة لم تُوجه أي دعوات أو تحدد تواريخ لدعوة الفصائل

الغول: القاهرة لم تُوجه أي دعوات أو تحدد تواريخ لدعوة الفصائل

شرطي إسرائيلي يعترف: أبو القيعان لم يُهدد أحداً لدى استشهاده

شرطي إسرائيلي يعترف: أبو القيعان لم يُهدد أحداً لدى استشهاده

الرملة: مقتل رجل وإصابة سيّدة بإطلاق نار

الرملة: مقتل رجل وإصابة سيّدة بإطلاق نار

منوعات

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

نجل محمد نجم: أحمد آدم سبب وفاة والدي ولن أترك حقه

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

ماذا فعل أولاد نادين نسيب نجيم عندما قُتلت في الحلقة الأخيرة؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

بين نادين نسيب نجيم ونيكول سابا وسيرين عبد النور.. من الأقرب لمنى واصف؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت &#34;ماجي&#34; زوجة &#34;صلاح&#34; سر نجاحه؟

وراء كل عظيم امرأة.. كيف كانت "ماجي" زوجة "صلاح" سر نجاحه؟

ابنة فيفي عبده بإطلالة كاجوال جريئة على انستجرام

ابنة فيفي عبده بإطلالة كاجوال جريئة على انستجرام

حليمة بولند تفاجئ متابعيها مع ابنتيها على طائرة خاصة.. وتكشف عن مصدر ثروتها الضخمة

حليمة بولند تفاجئ متابعيها مع ابنتيها على طائرة خاصة.. وتكشف عن مصدر ثروتها الضخمة

مغردون يفتحون النار على علا الفارس بسبب صورتها في المقابر

مغردون يفتحون النار على علا الفارس بسبب صورتها في المقابر

السعودية &#34;مودل روز&#34; تدافع عن ملابسها الجريئة

السعودية "مودل روز" تدافع عن ملابسها الجريئة

طلاق الفنان اللبناني وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة رسمياً

طلاق الفنان اللبناني وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة رسمياً

سعدون جابر يكشف أسرار أشهر أغانيه بعد جدل واسع حولها

سعدون جابر يكشف أسرار أشهر أغانيه بعد جدل واسع حولها

عربي

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب &#34;الإرهابيين&#34;

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية &#34;خلية أوسيم&#34;

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية "خلية أوسيم"

الحسن: الطائرة الأمريكية التي هبطت بمطار رفيق الحريري لم تُقلع من تل أبيب

الحسن: الطائرة الأمريكية التي هبطت بمطار رفيق الحريري لم تُقلع من تل أبيب

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له