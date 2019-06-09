شؤون فلسطينية

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل

اصابة شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من منطقة شيوخ العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بإصابة شاب بجروح متوسطة بعد اصابته بعيار ناري بالظهر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة الشيوخ وتم نقله لأحد المستشفيات القريبة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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