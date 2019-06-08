عشراوي تستنكر تصريحات فريدمان وتتهمه بالكذب وتبرير الاجرام الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر صفحتها على "تويتر" مقابلة سفير الولايات المتحدة في اسرائيل اليوم، ديفيد فريدمان وتحريضه المباشر ضد الشعب الفلسطيني، واصفة ما جاء على لسان السفير الأمريكي بالكذب والحقائق المشوهة بهدف تبرير جرائم اسرائيل.وأضافت عشراوي: "ان تزوير فريدمان للحقائق وتبريره المسبق لضم اسرائيل للاراضي الفلسطينية امتداد للنهج العدواني لهذه الادارة وما إلقاء اللوم على الفلسطينين والادعاء بوجود أغلبية فلسطينية صامتة تؤيد سياسات الإدارة الأمريكية الحالية الا محاولة بائسة لاستحضار الاوهام وتبرير الاجرام وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".