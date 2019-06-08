مسؤول أمريكي: إسرائيل لم تقدم لأمريكا خطة لضم أجزاء من الضفة

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (واللا) الاسرائيلي، عن مسؤول أمريكي، بالرفيع، قوله: "إسرائيل لم تقدم للولايات المتحدة الأمريكية، خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، من جانب واحد، ولم تحدث مناقشة حول هذه المسألة".وكان ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الاحتلال، قد قال في وقت سابق من اليوم السبت: "من حق اسرائيل، ضم أجزاء من الضفة الغربية".وقد لاقت تصريحات فريدمان استهجانا كبيرة وسط الفصائل والقيادة الفلسطينية.