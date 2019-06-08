شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه: خطتنا تعتمد على دعم مناطق (ج) وتطويرها

رئيس سلطة المياه: خطتنا تعتمد على دعم مناطق (ج) وتطويرها
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه، مازن غنيم، اليوم السبت، محافظ طوباس والأغوار الشمالية، اللواء يونس العاص، واطلع على احتياجات المواطنين، وتحديداً أهالي منطقة سهل البقيعة.

وأكد غنيم، أن الحكومة تضع نصب أعينها دعم صمود المناطق المصنفة (ج)، من خلال توفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه لتثبيت المواطنين في أراضيهم، والمساهمة في امتداد الرقعة الخضراء للمزارعين، مشيراً إلى أن الحكومة، أعلنت اعتماد محافظة طوباس منطقة عناقيد زراعية، بهدف تشجيع الجانب الزراعي، وهذا يتضمن توفير الخدمات اللازمة لتحقيق ذلك.

وزار غنيم منطقة سهل البقيعة، الذي يعتبر أكبر السهول الزراعية، والتقى بالمزارعين الذين تركزت مطالبهم على أهمية وضرورة توفير مياه إضافية، تساهم في مساعدة المزارعين على  ري المزيد من أراضي السهل المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، الذي يلف المنطقة، ويستحوذ على أراضيها ومياهها.

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