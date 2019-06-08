الاثنين.. مشاهدة وميض كوكب المشتري بالعين المجردة بمواجهة الأرض

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (ناسا)، أن العالم سيشهد مساء الاثنين، مشاهدة وميض كوكب المشتري بالعين المجردة، حيث سيواجه كوكب الأرض وسيكون في أقرب نقطة له معه.وأشارت الوكالة إلى أن هذه الظاهرة سنوية، تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.وقالت: "إن أقمار الكوكب الأربعة، لن يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وسيحتاج محبو هذه الظواهر إلى تليسكوبات صغيرة، أوهواوي بي 30 برو لمشاهدتها".وأضافت الوكالة: "إن كلاً من المريخ وعطارد سيكونان متقاربين مع الأرض في ليلتي يومي 17 و18 حزيران/ يونيو الجاري".