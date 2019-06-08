الحكومة: تصريحات فريدمان تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: إن تصريحات سفير أميركا لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني، وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف ملحم في تصريح له، مساء اليوم السبت، أن تصريحات فريدمان، وهي تعكس حجم الارتهان الأميركي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، تعكس بالمقابل حجم الفضيحة للدولة العظمى، التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي، من غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وغرينبلات وفريدمان، الذين باتوا يمارسون السياسة بخفةٍ هي أقرب للمهرجين ولاعبي السيرك المثيرين للرثاء والبكاء، تنال من هيبة الدولة العظمى، أكثر مما تنال من رصيد الهواة من تجار العقارات والصفقات الطارئين على العمل السياسي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).