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فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"

فيديو: (الكوبرا السوداء) المصرية لضرب "الإرهابيين"
رام الله - دنيا الوطن
نشرت صفحة وزير النقل والمواصلات المصري، الفريق كامل الوزير، فيديو عن وحدة (الكوبرا السوداء) التابعة للشرطة المصرية، والمخصصة لمكافحة الإرهاب.

وذكرت الصفحة، أن هذه الوحدة ظهرت حديثاً، وهي تابعة لقوات الأمن المركزي، التابع بدوره لجهاز الشرطة المصرية.

وتتخصص هذه الوحدة بإجراء عمليات نوعية، وتتميز بتدخلها السريع، وظهرت في اقتحام القوات المصرية لبؤرة إرهابية خلال فيديو نشرته الداخلية المصرية اليوم السبت، ويظهر الفيديو التدريبات الشاقة والتجهيز العسكري لهذه النخبة.

 

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