دولي

صحيفة: ترامب يُسَلّم السعودية قنبلة ذكية لردع إيران

صحيفة: ترامب يُسَلّم السعودية قنبلة ذكية لردع إيران
رام الله - دنيا الوطن
سمح الرئيس دونالد ترامب، دون إذن الكونغرس، بإنجاز أكثر من عشرين صفقة أسلحة مع الدول العربية، بما في ذلك واحدة، تنص على إنتاج مكونات قنابل جوية موجهة عالية الدقة، في السعودية.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز)، التي نشرت النبأ، إن الحديث يدور عن قنابل Paveway من إنتاج شركة Raytheon الأمريكية.     

وذكرت الصحيفة، أن البيت الأبيض، برر هذه الخطوة، بتزايد التوتر مع إيران في الفترة الأخيرة، ومن أجل تحقيق ذلك، استخدم ترامب، صلاحيات استثنائية تمنحه الحق في إجراء المعاملات دون موافقة الكونغرس.

وأعد أعضاء في مجلس الشيوخ 22 قراراً مشتركاً، لمنع إبرام صفقات بيع الأسلحة الأمريكية إلى الدول العربية، دون موافقة الكونغرس عليها.

وفي 24 أيار/ مايو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قراره باستخدام قانون الطوارئ دون موافقة الكونغرس، لإبرام 22 اتفاقية حول بيع الأسلحة إلى الأردن والإمارات والسعودية بمبلغ إجمالي قدره 8.1 مليار دولار "لردع العدوان الإيراني".

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