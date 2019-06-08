دولي

الهند: ارتفاع عدد قتلى العاصفة الرملية إلى 34 شخصاً

الهند: ارتفاع عدد قتلى العاصفة الرملية إلى 34 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة الرملية التي ضربت ولاية (أوتار براديش)، شمالي الهند، اليوم السبت، إلى 34، وإصابة 57 بجروح.

وذكرت صحيفة (التايمز) الهندية، أن العاصفة صاحبها رعد وهطول للأمطار وحبات البرد.

وأوضحت، أن غالبية القتلى فقدوا حياتهم بسبب انهيار أسقف وجدران المنازل وسقوط أغصان الأشجار.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال الإنقاذ جارية بأوسع شكل في الولاية، بعد تضرر نحو 61 منزلاً ونفوق 31 رأساً من الماشية بسبب العاصفة.

من جانبه، أكد رئيس ولاية "أوتار براديش"، يوغي أديتياناث، أنهم اتخذوا كافة الإجراءات من أجل مساعدة المتأثرين بالعاصفة.

والجمعة، ذكرت هيئة إدارة الطوارئ والكوارث في الولاية، مصرع 19 شخصاً وإصابة 48 شخصاً بجروح، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

من ناحية أخرى، أثرت موجة الحر التي تعرضت لها مناطق عديدة في الأجزاء الشمالية والوسطى من الهند، على الحياة اليومية للسكان، حيث بلغت درجة الحرارة في خوشينغ آباد بولاية ماديا براديش (وسط)، 47.2 درجة مئوية.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الهندي، في بيان، أن الموجة الحر ستستمر على الأرجح لعدة أيام.

فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن بعض أجزاء ولاية ماديا براديش، شهدت وقوع اشتباكات بين المواطنين، بسبب نقص مياه الشرب.

من جهته، قال وزير التنمية في "ماديا براديش"، جيفاردخان سينغ، لـ (الأناضول)، إن السلطات المحلية، تراقب عن كثب تطورات الأوضاع، وإنها أصدرت تعليمات خاصة لمراقبة الموارد المائية.

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