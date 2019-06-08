الغول: القاهرة لم تُوجه أي دعوات أو تحدد تواريخ لدعوة الفصائل

رام الله - دنيا الوطنأكد كايد الغول، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بأنه لم يرد في تصريحاته، أن القاهرة ستوجه بدءاً من الغد دعوات إلى الفصائل، لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.وقال الغول: "أكدت على استمرار القاهرة في بذل جهودها من أجل إنهاء الانقسام، وأنه من المرجح أن توجه دعوة للفصائل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، لأجل هذا الغرض".وأكد الغول، على أنه لم تُوجه أية دعوات أو تُحدد أية تواريخ لدعوة الفصائل حتى اليوم.