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مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية "خلية أوسيم"

مصر.. تأييد حُكم بالإعدام لمتهم بقضية "خلية أوسيم"
رام الله - دنيا الوطن
أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكماً بإعدام شخص أُدين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية أوسيم"، بتهمة محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية "إرهابية" وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمتهم آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمتهمين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 متهماً آخر، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت محكمة الجنايات في القاهرة، قد أصدرت حكمها في "قضية خلية أوسيم" بإعدام أربعة متهمين، بينهم اثنان حكم عليهما غيابياً، وعاقبت 12 متهماً (غيابياً) بالسجن المؤبد، و14 متهماً (حضورياً) بالسجن 15 عاماً.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم محاولة اغتيال قاض، والمشاركة في "خلية إرهابية"، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

وأدين المتهمون بالضلوع في محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، إضافة إلى زرع عبوات ناسفة أمام بعض المصالح الحكومية بقرية أوسيم في محافظة الجيزة.

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