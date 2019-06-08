الرملة: مقتل رجل وإصابة سيّدة بإطلاق نار

رام الله - دنيا الوطنلقي رجل مصرعه، فيما أُصيبت سيدة، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم السبت، في مدينة الرملة.وبحسب موقع (عرب 48)، فإن السيّدة والرجل، قد وصلا إلى مشفى "أساف هروفيه"، بقوّاهما الذاتيّة بعد أن أُطلِق النار عليهما، ليُعلن الطاقم الطبيّ، مقتلَ الرجل في المشفى بُعيْد وصوله.ولم تتضح بعد مدى خطورة إصابة السيّدة، كما لم تتضح خلفية الجريمة، أو أي تفاصيل عن الجناة الذين ارتكبوها.ووصلت الشرطة الاسرائيلية إلى مكان الجريمة، حيث باشرت التحقيق للوقوف على أسباب وخلفيات الجريمة، وتتبُّع الجُناة.يذكر أنه منذ بداية شهر رمضان سجلت العديد من جرائم إطلاق النار والشجارات وجرائم الطعن في المجتمع العربي، منها جرائم في طمرة، وباقة الغربية، والناصرة، والرملة، ودالية الكرمل وعرعرة، وعكا، ما يرفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى 27 منذ مطلع العام الجاري 2019.