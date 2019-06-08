البرغوثي: تصريحات فريدمان وقحة وتمثل تعدياً سافراً على القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ان تصريحات السفير الامريكي في اسرائيل حول حق اسرائيل في ضم اراض فلسطينية محتلة، و ضد قيام دولة فلسطينية مستقلة، هي تصريحات وقحة ولا قيمة لها وهي تمثل تعديا سافرا على القانون الدولي".وأضاف البرغوثي: "هذه التصريحات لم تفاجئ أحدا، ففريدمان يعمل منذ مدة ناطقا رسميا لدى نتنياهو و المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين ، وتصريحاته تفضح زيف ادعاءات فريق ما يسمى (بصفقة القرن) التي يرفضها الفلسطينيون و يجب ان ترفضها كل الدول العربية و دول العالم.