حماس: تصريحات فريدمان استهتاراً بالمواقف العربية وتكشف الرؤية الأمريكية لتصفقة قضيتنا

رام الله - دنيا الوطنأكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال الاسرائيلي ديفيد فريدمان، حول أحقية الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية، تعبير عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية.وقال قاسم في تصريح صحفي: "إن تصريحات السفير الأمريكي هي تساوق كامل مع رؤية اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، واستهتار من الإدارة الأمريكية بكل المواقف العربية".وأضاف: "إن هذه التصريحات التي تكشف جزءًا من الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، يجب أن يقابلها موقف فلسطيني موحد، وهو ما يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تغادر مربع الانتظار إلى المبادرة بمواجهة صفقة القرن".ودعا قاسم السلطة إلى إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية؛ باعتبارها الساحة الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.