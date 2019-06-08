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بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له

بن جاسم: لدى محمد بن سلمان فرصة لتغيير السعودية وهذه نصيحتي له
رام الله - دنيا الوطن
أكد حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري الأسبق، أن بإمكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تغيير المملكة نحو الأفضل، مقدما له نصيحة لتحقيق هذا الهدف.

وقال بن جاسم في مقابلة مع صحيفة (تلغراف) البريطانية، متحدثا عن ولي العهد السعودي: "لديه فرصة كبيرة لتغيير السعودية نحو الأفضل إلا أن ذلك لن يحدث ما لم تكن هناك مصالحة في الجنوب السعودي، عليه إنهاء هذه الحرب غير الضرورية في اليمن ومحاولة إطلاق مشاورات مباشرة مع الإيرانيين لتسوية القضية في سوريا".

وأوضح رئيس الوزراء القطري الأسبق موقف بلاده بشأن إيران، قائلا: "إن الدوحة لا تدعم سياسات طهران في المنطقة، لكن إيران لم تلحق أي ضرر بها، ولا تستطيع قطر مواجهة طهران في وقت تتشاركان معا حقول النفط والغاز".

وتابع متسائلا بشأن ما إذا كان على قطر القيام بالانتحار وإعلان إيران عدوا لها تلبية لمطالب السعوديين"، وخاصة أن الجمهورية الإسلامية هي الممر الوحيد إلى العالم.

وأضاف: "إذا كنا نسعى للسلام مع إسرائيل لماذا لا نسعى أيضا للسلام مع إيران؟ لماذا لا نجلس مع كليهما لتسوية مشاكلنا؟ لا نتقاتل مع السعوديين على القيادة ونريد السعودية أن تكون زعيمة في المنطقة.. ولكن عليهم أن يكونوا منصفين واحترام الآخرين".

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