عضو بالكنيست لفريدمان: ضم الضفة كارثة على اسرائيل والسلام مصلحة لنا وللفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنعقبت تمار زاندبرج زعيمة حزب ميرتس، عضو الكنيست الاسرائيلي، على تصريحات ديفيد فريدمان سفير أمريكا لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل.وقالت زاندبرج: "طالما أن فريدمان هو سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل" وليس لدولة المستوطنات، يجب أن يعلم أن الضم هو كارثة على "دولة إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف).وأضافت: "السفير فريدمان ليس هنا للمساعدة في إقامة المستوطنات المتطرفة التي تعمل على إحباط أي احتمال للسلام والامن".وأشارت إلى أن السلام هو مصلحة للإسرائيليين والفلسطينيين، حتى لو قررت الادارة الامريكية دعم اليمين المتطرف فقط.