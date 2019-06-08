شؤون فلسطينية

شعث: أمريكا تفرض (صفقة القرن) على الأرض دون أن تعلنها

شعث: أمريكا تفرض (صفقة القرن) على الأرض دون أن تعلنها
رام الله - دنيا الوطن
قال نبيل شعث مستشار السيد الرئيس للعلاقات الخارجية: "إن القيادة تقاطع الادارة الأمريكية بسبب اجراءاتها على الارض التي تقوض حل الدولتين".

وأضاف شعث  لإذاعة (صوت فلسطين): "إن واشنطن تفرض صفقة القرن على الارض دون أن تعلنها"، مشدداً على أنه لن يكون هناك سلام دائم وشامل دون اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. 

وكان ديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل قال إن من "حق إسرائيل ضم أجزاء من مناطق الضفة الغربية، لكن ليس من حقها ضم كافة المناطق إليها.

ورفض فريدمان في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز توضيح طريقة رد فعل الإدارة الأميركية في حال نفذت الحكومة الإسرائيلية  وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، مبينا أن الإدارة لن تحكم مسبقا على مثل هذه القضية.

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