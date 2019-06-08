شهاب: فريدمان مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية لمرؤوسيه

رام الله - دنيا الوطنقال داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "ديفيد فريدمان، مستوطن متطرف، ينفذ السياسات الاستعمارية والاستيطانية لمرؤوسيه".جاء ذلك تعقيبا على تصريحات فريدمان الذي قال فيها أنه يحق لاسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، مضيفا: "الصفة التي يحملها كسفير، مجردة من كل معنى، سوى أنها غطاء لتحركاته والمهام الموكلة إليه".وأشار شهاب، إلى أن حديث فريدمان حول ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، يدلل على حقيقة دوره وأطماعه الاستعمارية.وقال: "ردنا على فريدمان، أن زمن التوسع الاستعماري قد ولى وانتهى، وأن اطماعكم مصيرها الفناء، فالشعب الفلسطيني لن يفنى وأشجار الزيتون التي غرسها أجدادنا أطول عمرا منكم ومن عصبة الشر والارهاب التي يمثلها".