شؤون فلسطينية

جبهة النضال بجنين تدعو القيادة الفلسطينية للانضمام لمزيد من المنظمات الدولية

جبهة النضال بجنين تدعو القيادة الفلسطينية للانضمام لمزيد من المنظمات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة جنين اجتماعا لفرعها بحضور حكم طالب عضو المكتب السياسي ، سكرتير ساحة الضفة الغربية وسكرتير جبهة النضال في جنين علاء اعبيد وأعضاء قيادة الفرع ، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية والمستجدات على الساحة الدولية ، وطالبوا محكمة الجنايات الدولية بالبث بالقضايا التي رفعتها دولة فلسطين إليها وهي ملفات الأسرى والمستوطنات وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

وأكدت الجبهة ضرورة العمل نحو تفعيل دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني بدوائرها ومؤسساتها ومنظماتها ، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيتنا والتصدي لسياسات الاحتلال المتمثلة باقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية ، والعمل جدياً نحو إنهاء الانقسام بكل تبعاته وإفرازاته وإعادة الوحدة ما بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية لمواصلة وتعزيز نضال شعبنا وحركته الوطنية من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

ودعت الجبهة لأهمية انضمام دولة فلسطين إلى الهيئات والمؤسسات والمعاهدات الدولية تعزيزا للمكانة القانونية لدولة فلسطين وترسيخا لها حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه في الأرض والمياه والحدود والثروات الطبيعية وضمان سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

ودعت الجبهة للتصدي للمخططات الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والنيل من حقوق شعبنا ومجابهة ما يسمى " صفقة القرن " والعمل بكل الطرق من اجل إفشال المساعي الأمريكية والدعوة الأمريكية لورشة العمل الاقتصادية في البحرين والتي تعتبر بداية للشق الاقتصادي لصفقة العصر التصفوية .

وطالبت رجال الأعمال الفلسطينيين بعدم المشاركة في فعاليات مؤتمر البحرين المزعم عقده في 25 حزيران لأنه يستهدف النيل من القضية الفلسطينية ومن مقدرات الشعب الفلسطيني والنيل من حقوقه المشروعة التي كفلتها له كل المواثيق الدولية .

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