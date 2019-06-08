القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوماً حوثياً في الضالع

رام الله - دنيا الوطنأحبطت القوات الأمنية المشتركة والحزام الأمني في اليمن، السبت، هجوما نفذته جماعات الحوثي، على مواقعها في جبهتي مريس وباجة، شمال وغربي محافظة الضالع.وقالت مصادر ميدانية إن القوات المرابطة في جبهة مُريس أحبطت محاولة تسلل للجماعات الحوثية على مواقع "التبة الحمراء" و"الخلل" و"حصن شداد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).كما اشتبكت القوات مع مجموعات حوثية أخرى حاولت استرداد مواقع كانت قد خسرتها في وقت سابق بمنطقة "باجة" غربي محافظة الضالع.وحسب المصادر، فقد تكبدت الجماعات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في هذه الاشتباكات.في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات على أهداف متفرقة للجماعات الحوثية في أكثر من جبهة في البلاد.وذكرت مصادر متفرقة، أن غارات لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعات حوثية بمديرية الحـُشا شمالي محافظة الضالع، وأهدافا حوثية أخرى في مديريتي سنحان وبني مطر في بصنعاء، كما دمرت مركبات للحوثيين في مديرية باقـِم بصعدة.وأوضحت المصادر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير معدات قتالية.والجمعة، قتل 17 مسلحا من جماعات الحوثي في غارة لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت اجتماعا للمتمردين بالقرب من مديرية عبس، بمحافظة حجة شمالي البلاد.وفي الضالع، شنت مقاتلات التحالف، الجمعة، عدة غارات على مواقع الحوثيين في منطقة الزبيرية غرب مديرية قعطبة، ودمرت آليات تابعة للحوثيين.واستهدفت غارات أخرى لمقاتلات التحالف العربي، مخازن أسلحة في معسكري النهدين والحفاء، في صنعاء.