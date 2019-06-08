دولي

أستراليا.. السجن تسع سنوات لكهربائي اختبر صواريخ لتنظيم الدولة

أستراليا.. السجن تسع سنوات لكهربائي اختبر صواريخ لتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر القضاء الأسترالي حكما بالسجن تسع سنوات على عامل كهربائي اختبر في مزرعته صواريخ ومعدات عسكرية لتنظيم الدولة.

وكان العامل المدعو هيثم ذهب والبالغ من العمر 44 عاما يواجه السجن لمدة تصل إلى 25 عاما، إذ أقر العام الماضي بتقديمه مساعدة لتنظيم الدولة بإرسال نتائج اختباراته عبر تطبيق مشفر، لكن محكمة العدل العليا في البلاد قررت إصدار حكم مخفف بحقه، مع إمكانية الإفراج المبكر عنه عام 2023.

وكشف الادعاء أن ذهب المعتقل في عام 2017 أمضى أشهرا في مزرعته بولاية نيوساوث ويلز حيث درس الأسلحة الموجهة بالليزر، في مسعى لإمداد تنظيم الدولة بتكنولوجيا خاصة بإنذار مسلحيه مسبقا بتوجيه ضربة إليهم، من خلال رصد الليزر واتصالات الرادارات.

كما عمل على تصميم الصواريخ وابتكار صيغة جديدة لوقود الدفع لها وأعدّ دليلا من 288 صفحة تضم اكتشافاته ونتائج تحاليله.

وكشف الخبراء أن مسلحي تنظيم الدولة في سوريا والعراق على حد سواء استفادوا من تكنولوجيا تشبه إلى حد كبير تلك التي ابتكرها ذهب.

وكان ذهب من مؤيدي تنظيم الدولة منذ إعلان زعيمه أبو بكر البغدادي عام 2014 "الخلافة الإسلامية" في مدينة الموصل العراقية.

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