حماس: تصريحات فريدمان حول ضم الضفة تَعكس العقلية الاستعمارية لإدارة ترامب

رام الله - دنيا الوطنأكد باسم نعيم، عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، حول ضم الضفة، تعكس العقلية الاستعمارية المدمرة لهذه الإدارة المتطرفة.وكان فريدمان، قد قال في وقت سابق: "يحق لإسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، بحسب ما نقله موقع (واللا) الإسرائيلي.