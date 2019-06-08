اشتية يُثمن جهود الشرطة في تأمين امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز)



وشاركت الشرطة اليوم بجولات تفقدية على قاعات امتحانات الثانوية العامة في كافة محافظات الضفة.



وأضافت، أن هذه الجولات، جاءت للاطمئنان على توفير الجو الملائم للطلبة، وسير العمل، وتوفير جميع احتياجات الطلبة؛ لتيسير أدائهم للامتحانات.



يذكر، أن 76130 طالباً وطالبة، التحقوا بالامتحان (الإنجاز) هذا العام 2018-2019، صباح اليوم، في كافة المحافظات.







رام الله - دنيا الوطنثمن رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم، جهود الشرطة في تأمين امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) و"دورها المتميز في توفير الأجواء المناسبة للطلبة، وإنجاح سير الامتحانات في الوطن.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن حديث اشتية، جاء خلال تفقده لقاعات الامتحانات في بلدة سلواد، وبرفقته وزير التربية والتعليم الدكتورمروان العورتاني، ووكيل الوزارة الدكتور بصري صالح، ومحافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة، العقيد حقوقي طارق الحاج، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، وتوفير الجو الملائم للطلبة.وقال رئيس الوزراء: "أننا نعتز بسير الامتحان، وخاصة مع وجود نظام كامل تتولاه وزارة التربية والتعليم، ودور الشرطة في حفظ الأمن التي نتقدم لها بالشكر والتقدير على تأمينها الامتحانات بكل تفاصيلها، والذي يمنح الشعور بالأمن والارتياح لدى الطلبة أثناء سير الامتحان، وهذا ما تتولاه الشرطة، وأنا هنا أثني على دور الشرطة في حفظ الأمن والنظام والمحافظة على الهدوء، سواء في تأمين القاعات من الداخل أو من الخارج".