طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غداً الأحد، سيكون للمتبقين من حافلة الجوازات المصرية من كشف (6/2)، والحافلتين الأولى والثانية.وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السابعة من صباح غدٍ الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح.وطالبت الوزارة، المواطنين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.