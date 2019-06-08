فريدمان: من حَق إسرائيل ضم الضفة الغربية.. والشيخ يَرُد

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن من حق إسرائيل، ضم أجزاء من الضفة الغربية.







جاء ذلك، وفق ما أورد موقع (والا) الإسرائيلي، السبت، وذلك في إطار دعوات إسرائيل لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضم الضفة الغربية لإسرائيل.





من ناحيته، رد وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على تصريحات السفير الأمريكي، عبر تغريدة له بموقع (تويتر).





وقال الشيخ: "‏تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل أن من حق إسرائيل الاحتفاظ بجزء من الضفة، يكشف حقيقة صفقة القرن والمشروع التآمري الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس الاحتلال للأبد فوق أرضنا".

رام الله - دنيا الوطن